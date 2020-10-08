شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة ..وتوصيات الرئيس تحقيق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة فى سيناء بفضل بطولات وتضحيات رجال الجيش والشرطة، مضيفًا أن الجهود التنموية للمحافظة مستمرة، والتى تضمنت تقديم 2600 وحدة سكنية لأهالى سيناء بإيجار يصل إلى 100 جنيه بعد تحمل الدولة فرق التكلفة، مؤكدا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق التنمية الشاملة فى سيناء مهما كانت التكلفة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هدف المحافظة إحداث تنمية حقيقة يشعر بها المواطن السيناوى، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها الآن نحو 50 ألف متر مكعب من مياه التحلية الإضافية، مؤكدا أن الفرق ما بين تنمية سيناء فى العصور السابقة وما حدث الآن هو الإرادة السياسة الحقيقة لإحداث التنمية، لافتا إلى أن المحافظة تعمل على توصيل مياه الزراعة للتجمعات البدوية بتوجيهات رئاسة مباشرة.

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وتابع أن تكلفة الأبار فى الزراعة عالية ولذلك توجها لمحطات تحلية مياه البحر، مضيفا أن ترعة السلام ساهمت فى زراعة 400 ألف فدان فى شمال سيناء، وننتظر نهضة زراعية قد تصل لزراعة مليون فدان مع دخول الشريحة الثالثة من التجمعات البدوية، بالإضافة إلى أن المواطن السيناوى يستلم 5 أفدنة بها المياه في كل التجمعات البدوية لخدمة مشروع الدولة فى النهضة الزراعية.

وأوضح، أن المحافظة حققت المعادلة الصعبة بمواجهات الإرهاب وتحقيق التنمية بفضل بطولات رجال القوات المسلحة.