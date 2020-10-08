شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام الجامع الأزهر: الحريق نتيجة ماس كهربائى .. ولا خسائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هانى عودة مدير عام الجامع الازهر، إن الحريق عبارة عن ماس كهربائى وقع بإحدى الغرف بالطابق الثالث بالجامع وتم السيطرة علية، ولا يوجد اى خسائر لا بشرية ولا مادية جراء هذا الماس الكهربائى، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمة الاعلامى عمرو خليل.

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وكانت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، قد تمكنت من السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر بسبب ماس كهربائي بالطابق الثانى من المسجد، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالدور الثانى بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة اطفاء، وتم إخماده دون وقوع اصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.