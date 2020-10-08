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متحدثة السياحة تكشف كيف واجه القطاع السياحي أزمة كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن قطاع السياحة كام من أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة انتشار ، موضحة أن وزارة السياحة والآثار اتخذت العديد من الإجراءات التي تحفز وتشجع على تنشيط حركة السياحة خلال الفترة الراهنة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة سعت للحفاظ على العمالة فى قطاع السياحة في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أنه تم إصدار إعفاءات من سداد الرسوم التأشيرة من الوافدين حتى أبريل 2021 بجانب الكثير من القرارات التحفيزية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، أن هناك 300 ألف سائح زاروا مصر خلال الفترة الماضية موضحة أنه جاء إلى مصر وافدين من 15 دولة بنيهم الاتحاد الأوروبى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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