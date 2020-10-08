شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة السياحة تكشف كيف واجه القطاع السياحي أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة سها بهجت المتحدثة باسم وزارة السياحة والآثار، إن قطاع السياحة كام من أكثر القطاعات التي تضررت من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أن وزارة السياحة والآثار اتخذت العديد من الإجراءات التي تحفز وتشجع على تنشيط حركة السياحة خلال الفترة الراهنة.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة سعت للحفاظ على العمالة فى قطاع السياحة في ظل أزمة كورونا، لافتة إلى أنه تم إصدار إعفاءات من سداد الرسوم التأشيرة من الوافدين حتى أبريل 2021 بجانب الكثير من القرارات التحفيزية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة السياحة والأثار، أن هناك 300 ألف سائح زاروا مصر خلال الفترة الماضية موضحة أنه جاء إلى مصر وافدين من 15 دولة بنيهم الاتحاد الأوروبى.

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