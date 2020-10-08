الجهاز المركزى للتعمير يكشف أهمية مشروعات التنمية بسيناء لجذب استثمارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو عبد الهادى، رئيس المكتب الفنى بالجهاز المركزى للتعمير، أن ملامح التنمية والتعمير فى سيناء ظهرت بوضوح وبشكل كبير خلال الفترة الماضية عبر العديد من المشروعات القومية التى دشنتها الدولة المصرية في سيناء.
وأضاف فى تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مساحة سيناء 60 ألف كيلو متر وهى مساحة كبيرة، وعدد سكانها 600 ألف مواطن، لافتا إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها فى سيناء تساهم فى خلق فرص عمل عديدة وجذب استثمارات.
ولفت إلى أن المشروعات التى يتم تنفيذها فى سيناء تهدف إلى رفع المستوى الاقتصادى وجودة الحياة وتحقيق الرفاهية، لافتا إلى أن الدولة أنفقت مليارات خلال الــ6 سنوات الماضية على تنمية سيناء، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعمير ضخ 18 مليار جنيه لخدمة سيناء.
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