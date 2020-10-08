شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ تخطيط عمرانى: الدولة قدمت تسهيلات عديدة للمواطنين للتصالح بمخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور إسلام رأفت، أستاذ التخطيط العمرانى، أن الدولة قدمت العديد من التسهيلات للمواطن المصرى فى قانون التصالح فى مخالفات البناء، على رأسها تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات للمواطن لسرعة تقديم طلب التصالح وتخفيض قيمة التصالح.

وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الدولة أيضا حددت الأماكن التي لا يمكن البناء عليها على الإطلاق، كما أن الدولة أعلنت أنه يمكن البناء في الأماكن التي لم تعد صالحة للزراعة ولكن بعد تخطيطها.

وأوضح، أن الدولة تسعى للتخطيط بشأن المدن الجديدة، موضحا أهمية قرار الدولة أن يكون لكل عقار رقم قومى، حيث إن أي عقار ليس له رقم قومى لا يمكن تسجيله.