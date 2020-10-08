شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الاجتماعى: 5,8 مليون شخص صرفوا معاشاتهم حتى الآن خلال شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن عمليات صرف المعاشات خلال شهر أكتوبر الجارى تمت مثلما يحدث في باقى الشهور الماضية منذ أبريل الماضى، حيث يتم تقسيم أصحاب المعاشات إلى عدة شرائح وأقسام.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الشريحة الأولى والثانية صرفت معاشها منذ 1 أكتوبر وحتى أمس، وبدأنا اليوم صرف المعاشات للشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات.

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وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن إجمالى من تم صرف معاشاتهم من مكاتب البريد أو منافذ الهيئة 5,8 مليون بنسبة 90 % من الذين يصرفون معاشاتهم من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة، لافتًا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد، ولا يوجد أي شكاوى تم رصدها خلال صرف المعاشات.