شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد للجامعة العربية: السيسى صاحب تجربة تنموية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن درع العمل التنموى العرى يتم اهداؤه للقادة العربية الذين حققوا أبداع فى مجال التنمية.
وأكد أن درع العمل التنموى العربى، تم منحه لـ ثلاث قادة من قبل وهم: رئيس وزراء البحرين، ونائب رئيس دولة الإمارات، وجلالة الملك عبد الله فى الأردن وفى هذا العام تم منحه للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب تجربة تنموية فى العام العربى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفي ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تشهد تطورا فى مجال التحديث والتنمية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا، إلى أن مصر تشهد تطويرا فى قطاعات كثيرة منها الصحة والتعليم والتنمية والطرق.
وفى وقت سابق قال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم اليوم درع العمل التنموى العربى، موضحًا أن هذه الدرع تمنح كل عام وتسلم باليد من رئيس جامعة الدول العربية لـ الرئيس الذى تمنح له.
وأضاف، أن هذا الدرع يمنح لـ الرموز التى تقود العملية التنموية فى بلادها و فى المجتمع، مشيرًا إلى أن منح هذه الدرع يكون بشروط، والرئيس عبد الفتاح السيسي تنطبق عليه الشروط، وتم اليوم الحصول على الدرع وأشار إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن سعادته لحصوله على هذه الدرع التنموية.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك فى حضور سامح شكرى وزير الخارجية، إلى جانب السفير حسام زكى الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة".
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن الدرع مُهدَاه لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم في إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادي ومسيرة العملية التنموية التى تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.
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