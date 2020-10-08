شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الهلالى: الدين الإسلامى يعطى السيادة للإنسان والإسلام السياسى يسلبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالى، إن الدين الإسلامى يعطى السيادة للإنسان والإسلام السياسى يسلبها منه.

وأضاف "الهلالى"، خلال برنامج "كن أنت"، الذى يذاع على القناة الأولى المصرية، أنه لا إكراه فى الدين ولا فى فقه الدين، مضيفا: "ومن يفتى فتوة ولابد أن يلتزم بها.. ومن يقول الأغانى حرام يبقى حرام ليهم وأنت تسمعها.. حرام عليك أنت الأول تلتزم بها".

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وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، قال إن الميراث حق وليس واجبا مثل الصلاة والصوم، وأن آية المواريث واضحة وصريحة فى القرآن لكنها مذكورة كحق، أما لو كان أمرًا واجبًا مثل الصلاة فلا يمكن الكلام فيه.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن، أن الفقيه تتغير فتواه بتطور ثقافته بمرور الوقت، ومع تغير الزمان والمكان والعصور، لافتًا إلى أن المرأة الآن تساوى الرجل فى الشهادة، وهذا تطور فقهى لا يتعارض مع الدين فى شىء، ولا يعارض نص كلام الله.