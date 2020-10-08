شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص شباك وعيادة لكبار السن بوحدات منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة التأين الصحي الشامل الجديدة، إنه تم تخصيص شباك وعيادة طبية لكبار السن بجميع وحدات المنظومة تسهيلا علي المسنين من المنتفعين، ومشيرة إلى أنهم يحصلون علي جميع الخدمات بشكل سريع حرصا علي ظروفهم الصحية.

وكانت إدارة مشروع التأمين الصحي الشامل، أعلنت عن تسجيل أكثر من 3 ملايين مواطن بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة، والتي تضم 6 محافظات وهى "الأقصر والإسماعيلية وأسوان وجنوب سيناء والسويس"، إضافة إلى محافظة بورسعيد، والتى بدأ التشغيل التجريبي بها منذ يوليو 2019.