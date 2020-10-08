شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إعلامية: وفاة مسجونين بالتعذيب في قطر.. وشهود يكشفون إنتمائهما للأسرة الحاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى في منطقة الخليج العربى ، إنفو جراف تحت عنوان "سرى.. وفاة مسجونين داخل سجن الدوحة المركزى إثر التعذيب".

ولاقى الفيديو تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل المختلفة، معبرين عن سخطهم من ممارسات النظام القطرى في التنكيل بمعارضيه وتعذيبهم بطريقة وحشية.

وأوضح الفيديو المتداول على نطاق واسع ، أن شهود عيان كشفوا عن كارثة بسجن الدوحة المركزى سيئ السمعة ، مؤكدين وفاة إثنين من السجناء إثر تعذيب ، لافتا إلى أنه من الأرجح أنهم ضمن أفراد الأسرة الحاكمة.

Advertisements

يذكر أن الإنتهاكات الحقوقية بحق المساجين في قطر واجهت العديد من الإدانات الحقوقية ، ودعا تقرير "المنظمة الإفريقية للتراث وحقوق الإنسان"، إلى التحقيق من إنتهاكات بحق معتقليين سياسيين في قطر.

وكشف التقرير أيضا عن حالات تعذيب وسوء معاملة ممنهج واكتظاظ داخل السجون القطرية.