شكرا لقرائتكم خبر عن لا إصابات بحريق الجامع الأزهر.. وفصل التيار الكهربائى عن المسجد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بالجامع الأزهر، إن الحريق الذي نشب في الجامع مساء الأربعاء، هو حريق محدود فى إحدى الغرف الخالية التابعة للمسجد بالدور الثالث، مؤكدا أنه قد تمت السيطرة عليه من إدارة الجامع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية ولا يوجد أي خسائر أو إصابات، وتم فصل التيار الكهربائى.

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