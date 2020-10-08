شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تصويت المصربين بالخارج فى انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهي المدة القانونية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لتسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة يوم السبت المقبل 10 أكتوبر الجارى، وذلك حتى يتسنى لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب بالخارج، والمحدد لها أيام 21 و22 و23 أكتوبر بالمرحلة الأولى، وأيام 4 و5 و6 نوفمبر بالنسبة للمرحلة الثانية.

وسمحت الهيئة الوطنية للانتخابات للمصريين بالخارج بالتسجيل باستخدام الرقم القومي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر الماضي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات لكل الناخبين المصريين المقيمين بالخارج وسبق لهم استخراج بطاقة رقم قومي، على أن يكون أخر موعد للتسجيل هو يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2020.

وأجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عن مجموعة من الأسئلة الشائعة لدى المصريين بالخارج حول كيفية تسجيل بياناتهم وطباعة بطاقات الاقتراع والتصويت عبر البريد:

1- هل يمكنني التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 من خارج جمهورية مصر العربية بدون التسجيل المسبق؟

ج: في حالة عدم اتخاذك إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن تتمكن من الإدلاء بصوتك في انتخابات مجلس النواب 2020.

2- هل يسرى التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

ج: إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس النواب 2020 فقط، بمرحلتيها الأولى والثانية وفي جولتيهما الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

3- متى يمكنني التسجيل للتصويت بانتخابات مجلس النواب 2020 من خارج جمهورية مصر العربية؟

ج: على كل ناخب مصري مقيم بالخارج أن يسجل رغبته في التصويت، ويحدد بعثة جمهورية مصر العربية التي يتبعها من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات (www.elections.eg)، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر 2020 و حتى 10 أكتوبر2020. وفي حالة عدم اتخاذ إجراء التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020.

4- كيف يمكنني التسجيل لتغيير لجنتي الانتخابية لمكان خارج مصر؟

ج: التسجيل يكون من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بالضغط على "المصريون بالخارج" من القائمة الرئيسية ثم اختيار "طلب التصويت بالخارج" . اضغط هنا للتسجيل.

5- لم استخرج من قبل بطاقة رقم قومي. ماذا أفعل؟

ج: من لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي قبل صدور قرار دعوة الناخبين لاستحقاق انتخابي مقبل غير مدرج بقاعدة بيانات الناخبين، وبناء عليه لن يتمكن من التصويت في هذا الاستحقاق. ويمكنك استخراج بطاقة رقم قومي من خلال البعثات للسفارة/القنصلية المصرية بالدولة التي تقيم بها لتتمكن من التصويت في أي انتخابات أو استفتاءات مقبلة.

6- ليس لدي جواز سفر مصري، ماذا أفعل؟

ج: يمكنك استخدام بيانات بطاقة الرقم القومي التي تم استخراجها من قبل علماً بأن إدخال بيانات جواز السفر المطلوبة في طلب تسجيل التصويت بالخارج اختيارية. وجدير بالذكر أنه عند إرسال صوتك بالبريد يجب إرفاق صورة ضوئية من الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن للرقم القومي ساري الصلاحية.

7- بطاقة الرقم القومي الخاصة بي غير سارية، هل يمكنني التسجيل؟

ج: يمكنك التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر ساري الصلاحية متضمناً الرقم القومي

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8- ماذا أضع في خانة "محل الميلاد" إذا كنت ولدت خارج مصر؟

ج: يوجد خانة محل الميلاد خارج مصر في نهاية القائمة الخاصة بالبيانات

9- أجد صعوبة في ادخال البيانات باللغة العربية، ماذا أفعل؟

ج: يوجد لوحة مفاتيح افتراضية بجانب حقلي الاسم الرباعي واسم الأم (VirtualKeyboard)، وهما الحقلان الوحيدان اللذان يجب إدخال بيانتهما باللغة العربية

10- بعد إرسال بياناتي تظهر لي رسالة بأن اسم الوالدة خطأ

ج: في حالة ظهور رسالة تفيد وجود خطأ يجب إعادة المحاولة مع مراعاة بعض الاختلافات في طريقة كتابة الأسماء علي سبيل المثال الهمزات (ا/أ/ء)، ى/ي، ه/ة ......إلخ

11- بعد إرسال الطلب أدركت أني أدخلت أحد البيانات بشكل خطأ، ماذا أفعل؟

ج: يمكنك إعادة إدخال البيانات مرة أخري.

12- بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ج: يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي قمت بادخاله أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.

13- ما هو موعد تصويت المصريين المقيمين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس النواب 2020؟

1- بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولى للانتخاب: يبدأ موعد طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً صباح يوم الإثنين الموافق 19 أكتوبر 2020 ويستمر حتى التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر2020، وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر2020 حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر 2020 وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب .

2- أما بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب: يبدأ موعد طباعة وإرسال بطاقات الاقتراع إلى البعثة الدبلوماسية في الجولة الأولي من الساعة التاسعة صباح يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020 ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر2020 وفي حالات الإعادة من الساعة التاسعة صباح يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر2020 حتي الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر2020 وذلك بالتوقيت المحلي للدولة المقيم بها الناخب.

ولن يقبل إرسال أي أصوات خارج هذه التواريخ، علماً بأنه سوف تستمر البعثات الدبلوماسية في استقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولي بالنسبة لدوائر محافظات المرحلة الأولي حتى الساعة التاسعة مساء من يوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020 في وفي حالات الإعادة حتى الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر.

كما تستمر البعثات الدبلوماسية في استقبال أصوات الناخبين في الجولة الأولي لدوائر محافظات المرحلة الثانية للانتخاب حتى الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر2020 وفي حالات الإعادة حتى الساعة التاسعة مساء يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر2020.