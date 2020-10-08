أخبار × 24 ساعة.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. انتظام صرف معاشات أكتوبر لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه التموين تعلن صرف 33% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم المحطات والقطارات للوقاية من كورونا .. صور التأمين الاجتماعى: 5,8 مليون شخص صرفوا معاشاتهم حتى الآن خلال شهر أكتوبر فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟ Advertisements التعليم تعلن فتح باب التقديم للالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء 2000 عملية متقدمة وذات مهارة ببورسعيد الزراعة: حصاد نحو 57% من المساحات المنزرعة بقش الأرز على مستوى الجمهورية التعليم تعلن نتيجة طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem "الأوقاف " تفتتح 21 مسجدًا الجمعة المقبلة منها 7 مساجد بشمال سيناء.. صور "الرى " تنظم دورة تدريبية حول قانون الخدمة المدنية للعاملين بالوزارة

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