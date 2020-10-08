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السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني من المسجد، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة اطفاء، وتم إخماده دون وقوع اصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.

 

حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (1)
 

 

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حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (2)
 

 

حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (3)
 

 

حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (4)
 

 

حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (5)
 

 

حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة (6)
 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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