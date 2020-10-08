شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق محدود داخل الجامع الأزهر بسبب ماس كهربائي بالطابق الثاني من المسجد، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بالدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة اطفاء، وتم إخماده دون وقوع اصابات وتبين أن الحريق نشب في مكاتب إدارية.





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