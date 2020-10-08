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شكرا لقرائتكم خبر عن حريق بالجامع الأزهر والحماية المدنية تحاول السيطرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلع منذ قليل، حريق بالدور الثانى بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية، فيما وصلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.
وعلى الفور انتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف واطلاع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على آخر التطورات.
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