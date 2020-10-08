شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: توزيع 2000 زي أزهري كدفعة ثالثة من مستهدف شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف عن الدفعة الثالثة من الأئمة المستحقين الزي الأزهري، وعددهم (2000) إمام، بالمجان الأئمة القدامى والجدد، وذلك بمحافظات: ( البحيرة – الشرقية – الغربية – المنوفية)، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه 6000 زي أزهري، وستستمر الوزارة في التوزيع حتى صرف جميع الكمية المعلن عنها.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على توفير الزي الأزهري للأئمة، وإعلانها عن خطتها في توزيع عشرة آلاف زي أزهري لأئمة الأوقاف خلال شهر أكتوبر 2020.

ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي أسماء 2000 أمام طالبتهم بالحضور في مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.

وأشارت أنه سيتم التوزيع بمقر كل مديرية بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم، وذلك أيام الثلاثاء الموافق 13، 14، 15، 18 أكتوبر الجاري.