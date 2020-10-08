شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: لا يوجد عمل درامي يغطي جميع جوانب حرب أكتوبر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إن إسرائيل بدأت محاولة إجهاض انتصار حرب أكتوبر منذ اليوم الأول، ومستمرة فيها حتى اليوم، مشيرًا إلى أن معيار الانتصار الحقيقي في حرب أكتوبر هو عبارة القناة، قائلًا: «مصر انتصرت بكل المقاييس رغم محاولات إسرائيل ادعاء غير ذلك».

وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الأربعاء، أن حالة الذعر كانت منتشرة وظاهرة في مذكرات القيادات الإسرائيلية نتيجة هزيمة أكتوبر، ومع مرور الوقت بدأوا في تزوير الحقائق، مؤكدًا أنه من المفترض وجود أعمال وثائقية ودرامية لتسجيل انتصارات حرب أكتوبر، قائلًا: «لم تنقص مادة سلعية واحدة واختفت الجرائم الجنائية أثناء حرب أكتوبر، وشعب مصر كله كان على قلب رجل واحد».

وأوضح المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، أن بعض السياسيين كانوا يستخفوا بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، ولكن التقييم العادل على سياسات الحاكم تكون بعد انتهاء ولايته، مؤكدًا أن «السادات» كان له استراتيجية واضحة في الحكم والحرب وتحمّل النقد اللاذع من الشعب، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل حرب أكتوبر مباشرة كانت متردية ولكن الشعب المصري قبل ذلك طواعية في سبيل الانتصار في الحرب.

ولفت «الفقي» إلى أن حرب أكتوبر نقلت الرئيس الراحل السادات في مكانة أعلى عند الشعب المصري، وبدأ التعامل معه كسياسي رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية كانت ترسل برقية يومية بتفاصيل فنية وسياسية لجميع سفارتها بالخارج لمواجهة محاولات إجهاض انتصارات حرب أكتوبر.

وقال «الفقي» إن الموقف الأوروبي والأمريكي تجاه مصر تغير بعد حرب أكتوبر 1973، مشيرًا إلى أن انتصار أكتوبر أحيا مصر مرة ثانية بعد موت 5 سنوات بعد نكسة 1967، وبدأ الانتعاش الاقتصادي والتخطيط لتأسيس البنية التحتية، قائلًا: «حرب أكتوبر شهدت أول عمل عربي مشترك ولأول مرة يتفق بلدين عربيين على عملية سرية عسكرية».

وأكد «الفقي» أننا في حاجة لتقديم دراسات موثقة لحرب أكتوبر وكتابات محايدة للشباب حتى يلمس حجم انتصار أكتوبر، قائلًا: «يجب الحفاظ على رموز الحرب وطقوس احتفالات أكتوبر حتى تظل ذكرى الانتصار حية في عقول الشباب».

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وأشار «الفقي» إلى أنه لا يوجد عمل درامي يُغطي جميع جوانب حرب أكتوبر حتى اليوم، مؤكدًا أن اختيار السلام كان الاختيار الأصعب على القيادات المصرية، واختيار الحرب كان السهل والطبيعي.