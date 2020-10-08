شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات أوقاف 6 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت محافظات (أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – شمال سيناء) سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف، الأربعاء، بواقع (5) طن لمحافظة الأقصر، و(4) طن لمحافظة شمال سيناء، و(3) طن لكل من محافظة (أسيوط – سوهاج – قنا)، و(2) طن لمحافظة أسوان، وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع التاسع على التوالي.

وتؤكد غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

وتؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع. وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.