شكرا لقرائتكم خبر عن «الشاطر يضع الله أمامه».. البابا تواضروس يحذر الشباب من الإلحاد في عظته الأسبوعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

دار موضوع العظة عن النجاح بعنوان «اذكر خالقك في أيام شبابك»، وتماشى ذلك مع تكريم قداسته لأبنائه المتفوقين بشهادات الثانوية العامة والثانوية الأجنبية والدبلومات الفنية والجامعات ومسابقة برنامج إيمي.

وقال البابا: «سعيد أن نستعيد نشاطنا مرة أخرى ونبدأ باحتفال التميز والتقدم ويشاركني في هذا الآباء الأساقفة والكهنة وفرحة النجاح لايعادلها فرحة أخرى وأبنائنا الذين حصلوا على درجات علمية هؤلاء مجرد عينة من الحركة العلمية في مصر وعندما يجد أولادنا التشجيع فبلا شك يحققوا النجاح على سبيل المثل الدراسات التي قدمها مينا عندما قدم موضوع الكريم قدم نوع من عمل الرحمة أنا بهنئ كل أولادنا وبناتنا وفرحان بيكم جدا وسعيد أن أول اجتماع اعمله في اسكندرية بعد عيد الغطاس ويكون به هذا التكريم ودائما من نجاح لنجاح».

وأضاف: «عايز اكلمكم عن فترة الشباب (اذكر خالقك) لازم تفتكر وتكون مع إلهك. اذكره سواء بالصلاة أو بالخدمة أو بالعمل دائما، الإنسان الشاطر يضع الله أمامه، ومجهودكم لا يضيع فأي شئ تفعله يد الله تكون معك دائما، أرفع قلبك وقل له أشكرك على النعمة التي اعطتها لي، واقول لكم ان الإحترام يقدم لأصحاب الكفاءة العليا، العالم لكي يحترمك ينظر لكفائتك وتميزك وهذا شئ هام. التميز في كل مكان توجد كل التخصصات لكن من الشاطر المتميز صاحب الكفاءة، اذكر انظر ليد الله التي تعمل معك».

وتابع قداسته: «اذكر خالقك في أيام شبابك، أيام الشباب هذه أهم مرحلة نعيشها وبها طاقات تجتمع الحرية والأحلام والقدرة والوقت وبها رغبة أن أكون أفضل».

وواصل: «أذكر خالقك في ايام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر. أيام الشر مقصود بها الانشغال والقدرة المحدودة، ايام شبابك مقصود بها معدودة باليوم في فترة الشباب معدودة باليوم، الكنيسة تكرم أولادها وبناتها لأنهم نماذج لامعة، العالم اليوم مملوء أشياء كثيرة لكن خلي بالك لا تنسى انسانيتك من كثرة وجود التكنولوجيا، الإنسان ينسى إنسانيته. رغم تقدم العالم في كل المجالات التي تشغلوها لا تنسي خالقك ويده القوية وانك انسان موجود لأجل خدمة البشر».

وقال البابا: «سليمان الحكيم يختم الكلام اتقي الله أي عش في مخافة ربنا وأجعل احساسك بوجوده دائم، الله يعمل لا تنسى يد الله في حياتك، والشئ الثاني أنك إنسان مدعو لخدمة بقية البشر».

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وأختتم قداسته: «أحفظ الوصايا وعش بها لأن هذا هو الإنسان كله حبيت أضع امامكم هذه الكلمات لكي تحرص نفسك أن ترتبط بشئ ردئ يضيع أيام الشباب احترس أن تتعلق بفكرة رديئة مثل الالحاد، اذكر الله الذي ساعدك وباركك كلما كنت انسان ربنا يتمجد معك ويبارك جهدك وجودك كإنسان يدفعك للنجاح والتخرج».