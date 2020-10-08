شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء بعنوان «اذكر خالقك في أيام شبابك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء الذي أقيم في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية. دار موضوع العظة عن النجاح بعنوان «اذكر خالقك في أيام شبابك»، وتماشى ذلك مع تكريم قداسته لأبنائه المتفوقين بشهادات الثانوية العامة والثانوية الأجنبية والدبلومات الفنية والجامعات ومسابقة برنامج «إيمي». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يلقي عظة الأربعاء بعنوان «اذكر خالقك في أيام شبابك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.