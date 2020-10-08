شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يكرم أبناءه من أوائل خريجي الجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناءه من خريجي الجامعات الحاصلين على المراكز الأولى بجامعاتهم. جاء ذلك في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، في ختام اجتماع الأربعاء الأسبوعي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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