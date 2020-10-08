شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أمريكي يزور الكنيسة المعلقة والمتحف القبطي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل نيافة الأنبا يوليوس، الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، الأربعاء، چون بارسا، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وچوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهما. وزار الوفد الأمريكي كنيسة السيدة العذراء بمصر القديمة (الكنيسة المعلقة) والمتحف القبطي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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