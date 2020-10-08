شكرا لقرائتكم خبر عن شهر مكافأة للعاملين بـ«مياه كفر الشيخ» بمناسبة المولد النبوي.. وآخر لبدء العام الدراسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توجهت إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ بالتهنئة إلى جميع العاملين بالشركة بمناسبة قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. وكذر بيان للشركة، الأربعاء، أنه بهذه المناسبة قرر مجلس الادارة صرف شهر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وكذلك شهر بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف. وتقرر صرف عدد (1) علبة حلوى المولد النبوى لكل عامل بما فيهم العاملين بنظام السراكى والذين هم جزء لايتجزء من نسيج الشركة المعتمد عليه في تقديم الخدمة المميزة للعملاء كما تقرر صرف شهر للعاملين بنظام السركى اسوة بزملائهم. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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