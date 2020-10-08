شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات من «التعليم» لمديري المدارس بشأن دخول امتحانات الثانوبة العامة بالكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بعدم إحداث جدل بين أولياء الأمور وإطلاق قرارات عكس قرارات الوزارة.

وأكد الوزير، في تصريحات بجروب «معآ نستطيع»، أنه يمكن لطلاب الثانوية العامة دخول الامتحانات بكتاب قديم، وأيضاً يمكن أن يطبع الكتاب الوزاري من على موقع الوزارة.

وحدث جدل واسع بين أولياء الأمور وبعض مديري المدارس بسبب عدم إقناع المديرين باصطحاب طلاب المرحلة الثانوية الكتب داخل المدرسة أثناء الإمتحانات، نظراً لعدم طباعة الكتب لمرحلة التعليم الثانوي حتي لو كانت قديمة.

فشدد الوزير أنه يمكن للطالب الدخول الامتحان بكتاب، وتابع أنه «لا داعى للجدال في الموضوع».