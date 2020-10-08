شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب 6 مرشحين لانتخابات «النواب» في الإسكندرية.. وتغييرات بـ«نداء مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنازل 6 مرشحين لانتخابات مجلس النواب في الإسكندرية عن خوض السباق في ٣ دوائر، ليتراجع عدد المرشحين إلى 215 مرشحا فرديا في 6 دوائر انتخابية بالمحافظة.

وقال المستشار محمد المشد، رئيس محكمة الاسكندرية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية، إن اللجنة تلقت 6 تنازلات بواقع 4 تنازلات بالدائرة الأولي المنتزة وهم: نبيل محمد محمد سليم رقم ٣ وأحمد إبراهيم أحمد صنديق رقم ٧٢ ومحمد السيد محمد مجاهد رقم ٧٣ ومحمد السيد محمود قزاع رقم ٤٤ لينخفض عدد المرشحين في الدائرة إلى ٧٠ مرشحا.

فيما تنازل المرشح محمد عبدالهادي الخولي بالدائرة الثالثة سيدي جابر رقم ٢٧ ليصبح عدد المرشحين بالدائرة ٢٦ مرشحا، أما التنازل الاخير فتقدم به المرشح امير ابو هيف في الدائرة الخامسة العطارين ليصبح عدد المرشحين في الدائرة ١٠ مرشحين فقط.

وأضاف «المشد» انه بالنسبة للقوائم فقد شهدت قائمة نداء مصر استبدال ٣ مرشحين من القائمة الاساسية.

ويبلغ عدد المقاعد المخصصة بمجلس النواب في مدينة الإسكندرية 16 مقعدا، مقسمة على ٦ دوائر بواقع 4 مقاعد للدائرة الأولي المنتزه و3 مقاعد للدائرة الثانية الرمل ومقعدين للدائرة الثالثة سيدي جابر ومقعدين للدائرة الرابعة محرم بك ومقعد للدائرة الخامسة العطارين و4 مقاعد للدائرة السادسة الدخيلة.

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