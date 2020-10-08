شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة مائية وارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، وتشهد فيها البلاد طقس حار شمالاً شديد الحرارة على جنوب البلاد، وشبورة مائية كثيفة على بعض المناطق.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة كثيفة على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأمطار متوسطة ( 30 % تقريباً ) تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على بعض مناطق جنوب الصعيد.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «36– 22»، الإسكندرية «32 – 22»، قنا «39- 23»، الأقصر «40– 24»، أسوان «41 – 25» .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ).

أما غداً الجمعة فيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وهناك شبورة مائية كثيفة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب الصعيد، نشطة على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون: القاهرة الكبرى «35 – 23»، الوجه البحرى «35 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «30 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38- 27»، شمال الصعيد «39 – 23»، جنوب الصعيد «41 – 25» درجة مئوية.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «80 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

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أما بعد غدً السبت فيسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

ويتوقع الخبراء شبورة على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية كثيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض مناطق جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون على: القاهرة الكبرى «33 – 22»، الوجه البحرى «33 – 22»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 22»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 26»، شمال الصعيد «37 – 23»، جنوب الصعيد «41 – 25» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «75 – 25»، الوجه البحرى «80 – 28»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «60- 30»، شمال الصعيد «50 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .