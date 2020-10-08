- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة» تبدأ تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع محمد عطية، مدير التربية والتعليم بالقاهرة، تسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية من مخازن المديرية، بإشراف محمد الحسيني، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.
ويتم تسليم تابلت الصف الاول الثانوي لمدارس الإدارات التعليمية استعدادا لتجهيزها عن طريق التطوير التكنولوجي وتسليمها للطلبة في بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر «تعليم القاهرة» تبدأ تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.