شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة» تبدأ تسليم أجهزة «التابلت» للإدارات التعليمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع محمد عطية، مدير التربية والتعليم بالقاهرة، تسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية من مخازن المديرية، بإشراف محمد الحسيني، مدير عام الشؤون المالية والإدارية.

ويتم تسليم تابلت الصف الاول الثانوي لمدارس الإدارات التعليمية استعدادا لتجهيزها عن طريق التطوير التكنولوجي وتسليمها للطلبة في بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021.

"تعليم القاهرة "تبدأ تسليم أجهزة التابلت للادارات التعليمية

"تعليم القاهرة "تبدأ تسليم أجهزة التابلت للادارات التعليمية

"تعليم القاهرة "تبدأ تسليم أجهزة التابلت للادارات التعليمية