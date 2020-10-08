شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالجامع الأزهر: الحريق محدود وتمت السيطرة عليه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مصدر مسؤول بالجامع الأزهر إن الحريق الذي نشب في الجامع منذ قليل هو حريق محدود في إحدى الغرف الخالية التابعة للمسجد بالدور الثالث.
وأكد المصدر أنه قد تمت السيطرة على الحريق من إدارة الجامع بالتعاون مع قوات الحماية المدنية ولا يوجد أي خسائر أو إصابات.
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