دون خسائر بشرية.. السيطرة على حريق نشب بالجامع الأزهر-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق محدود نشب بالطابق الثاني بالجامع الأزهر دون خسائر بشرية.
كان بلاغ ورد من الأهالي لغرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق في الطابق الثاني بالجامع الأزهر الشريف، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
فرضت قوات الإطفاء فور وصولها لمكان الحريق كردونا أمنيا حول المنطقة وتمكنت من محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق ومنع امتداده للأماكن المجاورة دون خسائر بشرية.
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