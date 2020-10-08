الحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب بالجامع الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نشب حريق في الطابق الثانى بالجامع الأزهر الشريف، من ناحية باب الصعايدة اتجاه منطقة الباطنية اليوم الأربعاء. ورد بلاغ من الأهالي لغررفة عمليات النجدة، حريق في الطابق الثانى بالجامع الأزهر الشريف، على الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق. فرضت القوات فور وصولها لمكان الحريق كردونا أمنيا استعدادا لمحاصرة النيران لمنع خطر امتدادها لأماكن أخرى.

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