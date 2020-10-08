نشرة الحوادث المسائية.. حقيقة تعدد اختفاء فتيات المدارس في الإسكندرية وسقوط "عنتيل الجيزة" في قبضة ا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
-مصدر أمني ينفي تعدد اختفاء فتيات المدارس في الإسكندرية.. والتحريات: طالبة مُتغيبة وجار فحص البلاغ
نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من ادعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.
-"مراتي بتخوني".. كيف سقط "عنتيل الجيزة" في قبضة الشرطة؟
على مدار فترة ليست بالقصيرة، تفنن جزار في الإيقاع بضحاياه من السيدات بكلامه المعسول تارة، وشعارات الحب الزائفة أخرى ليستدرجهن إلى براثنه حيث شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال الجيزة اتخذها وكرا لأفعاله لاسيما تصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب ظنا أن كشفه درب من الخيال.
-مكالمة مجهول تكشف خيانة الزوجة.. ضبط سيدة وعشيقها أثناء ممارستهما الرزيلة في حلوان
ضبطت مباحث قسم حلوان ربة منزل وعشيقها أثناء ممارستهما الرذيلة داخل مسكنها بمنطقة منشية جمال عبد الناصر.
-أخفوها داخل حاوية قادمة من دولة عربية.. ضبط شحنة ساعات ثمينة بميناء العين السخنة- (صور)
أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بمصلحة الجمارك، عملية تهريب شحنة ساعات ثمينة ضُبطت داخل حاويات
-ضبط جواهرجي لتهربه من سداد الرسوم والضرائب بقيمة مليون جنيه بمصر الجديدة
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على صاحب محل مصوغات ذهبية "جواهرجي"، لتهربه من سداد الرسوم والضرائب بقيمة مليون جنيه، في مصر الجديدة .
-10 مصابين في انقلاب ميكروباص بميدان الرماية
أصيب 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بميدان الرماية غرب محافظة الجيزة.
-تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 27 أكتوبر
قررت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 215 متهمًا من جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان" لجلسة 27 أكتوبر الجاري، لاستكمال المرافعات.
-10 ديسمبر.. الحكم على "أبو مصعب" في قضية الهجوم على فندق الغردقة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير، في القضية والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة" بجلسة 10 ديسمبر المقبل.
-11 أكتوبر.. المرافعة في محاكمة 555 متهمًا بقضية "ولاية سيناء 4"
أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بطرة، جلسة محاكمة 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء والمعروفة إعلاميا بقضية "ولاية سيناء 4" لجلسة 11 أكتوبر الجاري؛ لسماع المرافعات.
-النقض تؤجل محاكمة المتهم بقتل ضابط كفر الشيخ لجلسة 2 ديسمبر
أجلت محكمة النقض، محاكمة "ي .أ" المتهم بقتل ضابط مرور في محافظة كفر الشيخ لجلسة 2 ديسمبر المقبل.
-10 ديسمبر.. الحكم على "أبو مصعب" في قضية الهجوم على فندق الغردقة
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الحكم في إعادة محاكمة المتهم محمد مجدي أبو الخير، في القضية والمعروفة إعلاميا بـ "الهجوم على فندق بالغردقة" بجلسة 10 ديسمبر المقبل.
-تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية فض رابعة لجلسة 5 ديسمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فضّ اعتصام رابعة " لجلسة 5 ديسمبر.
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