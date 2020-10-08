شكرا لقرائتكم خبر عن دويب حسين.. عميدًا لكلية الحقوق بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، قرارا بندب الدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم، أستاذ القانون الإدارى والدستورى بجامعة أسيوط، للقيام بأعمال عميد كلية الحقوق بقنا.

يشار إلى أن الدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بقنا، كان يشغل منصب وكيل كلية الحقوق بأسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهو من مواليد عام 1975 بمركز مغاغة محافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1997 ، ودبلوم فى القانون العام، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة - بنى سويف عام 1999، ودبلوم فى الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة - بنى سويف عام 2000 ، وحصل على الدكتوراه فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2006 .

وعُين معيداً بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 1999، ثم مدرس مساعد بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط في عام 2000، ثم مدرس بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2006 وعين أستاذاً مساعداً بقسم القانون العام، من كلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2014 ، ثم أستاذا بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2019 وشغل بعدها منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن صدر قرار رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى بندبه للإشراف على كلية الحقوق بقنا

تعيين دويب عميدا لحقوق قنا