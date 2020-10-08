شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تستقبل عميد كلية الدراسات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبلت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، الدكتور جمال عبدالوهاب الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق جامعة الأزهر والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة لها بمناسبة توليها رئاسة مركز ومدينة دسوق.
ورحبت رئيس المدينة بضيفها، ودار حوار بينهما اتسم بالود وحوار مفتوح عن المدينة وقراها.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مدينة دسوق تستقبل عميد كلية الدراسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.