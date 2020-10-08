شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تستقبل عميد كلية الدراسات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم، الدكتور جمال عبدالوهاب الهلفي، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوق جامعة الأزهر والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة لها بمناسبة توليها رئاسة مركز ومدينة دسوق.

ورحبت رئيس المدينة بضيفها، ودار حوار بينهما اتسم بالود وحوار مفتوح عن المدينة وقراها.