شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إغلاق باب التقديم.. 7 خطوات للحصول علي شقة في الإسكان الاجتماعى؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شقة في الإسكان الاجتماعى الخاص بمتوسطى الدخل، حلم يراود الكثير من الشباب المقبل على الزواج، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل كبير يفوق قدراتهم المادية، واليوم الأربعاء قرر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة سداد مقدم الحجز وسحب كراسات الشروط، لحجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في مدن (بدر، الغردقة، بورفؤاد، شطا والزرقا)، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الجارى، بدلاً من 8 أكتوبر، حتى يمنح الفرصة لعدد أكبر.

ويتم التقديم إلكترونياً من خلال موقع www.shmff.gov.eg عن طريق تسجيل بيانات الحجز ورفع الإقرار المرفق بكراسة الشروط، وقد حددت وزارة الإسكان شروط لحجز الوحدة السكنية، ترصدها «المصري اليوم» في التقرير التالى:

1- أن يكون الشخص المتقدم للحجز مصري الجنسية.

2- يشترط في المتقدم أن لا يقل سنة عن 21 سنة

3- أن يكون المتقدم كامل الأهلية وله حق التصرف طبقا للقانون

4- أن يلتزم المتقدم بالتعاقد بنظام التمويل العقاري، من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطى الدخل لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويشترط أن يسدد المتقدم سعر الشقة كاش.

5- على المتقدم ارفاق مستندات تثبت أنه من متوسطي الدخل على البوابة الإلكترونية، ويعتبر الطلب ملغي في حالة تجاهل هذا الطلب.

6- شراء كراسة الشروط التي تشمل استمارة الحجز من مكاتب البريد في المدن المعلن عنها، مع سداد مصروفات التسجيل ودفع مقدم جدية الحجز.

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7- تحديد المدينة السكنية التي يرغب في الحصول عليها، وسيتم رفض الطلب وحال وجود أكثر من رغبة بالاستمارة.

وأكدت الوزارة أنه في حالة عدم وجود أي من المستندات المطلوبة يتم رفض الطلب.