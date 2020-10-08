شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الراحل ممدوح الليثي ودرية شرف الدين في العرض المسرحي «سينما مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في احتفالية فنية خاصة بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية، وبحضور نخبة من المبدعين يتقدمهم د. درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق والاعلامى د. عمرو الليثى والمخرج المبدع خالد جلال، رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى والفنان الشاب محمد الليثى، حيث شهد المبدعون العرض المسرحى «سينما مصر» وهو عرض تخرج نجوم الدفعة الثانية من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني، ويتناول أهم المشاهد السينمائية للعديد من الأفلام التي تعد علامات في تاريخ السينما المصرية والتى جاءت معظمها من افلام المنتج والسيناريست الراحل ممدوح الليثى.

وقام خالد جلال عقب نهاية العرض المسرحي بتكريم اسم الراحل المنتج والسيناريست الكبير ممدوح الليثى والذى له العديد من الأفلام السينمائية الخالدة في الذاكرة والتى تعد علامات في تاريخ السينما، وتسلم درع التكريم وشهادة التقدير الاعلامى الكبير د. عمرو الليثى والفنان الشاب محمد الليثى

وأعرب الاعلامى د. عمرو الليثى عن سعادته بالتكريم، موجهاً الشكر إلى المخرج خالد جلال ومشيداً بالفرقة المسرحية والتى تضم العديد من المواهب الفنية وهم نواة لنجوم المسرح والسينما في المستقبل.

«سينما مصر» رؤية وإخراج خالد جلال وأشعار عماد عبدالمحسن ‏وألحان منار الشاذلي وإنتاج صندوق التنمية الثقافية والمخرج المنفذ علا ‏فهمى، وبطولة إيمان غنيم وغادة طلعت وعمرو كمال بدير وبسمة ماهر ونخبة من النجوم.

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "

تكريم اسم الراحل ممدوح الليثى و درية شرف الدين فى العرض المسرحى " سينما مصر "