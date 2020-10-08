شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بسوق المدينة بفوه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه بكفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات الموجودة بسوق المدينة وبعض الشوارع. جاء ذلك بحضور نصر أبوجندية، نائب رئيس المركز والمدينة، ومحمد عابد، مدير قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بفوه، ومسؤولى قسم الإشغالات بالوحدة. وقال فرج إن الحملات مستمرة طوال الفترات القادمة مع متابعة دورية، لمنع عودة الإشغالات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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