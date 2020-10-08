شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يشهدان ملحمة العزة والكرامة فى احتفالية أكاديمية الفنون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتواصل فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة حيث شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء احمد راشد محافظ الجيزة الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور اشرف زكى تحت عنوان 6 أكتوبر 1973 ملحمة العزة والكرامة واقيمت بقاعة سيد درويش وأحياها فرقة المعهد العالي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور محمد عبدالستار وذلك بحضور الدكتورة غادة جبارة نائب رئيس الأكاديمية والفنانة منى عبدالغنى ابنة المعهد وكوكبة من الأساتذة والطلاب .

قالت عبدالدايم إن احتفالات الثقافة بانتصارات أكتوبر مستمرة طوال شهر اكتوبر في كل محافظات الجمهورية لتعميق وترسيخ معاني الصمود والدفاع عن الوطن في الوعي الجمعي، وأضافت أن قوة مصر الناعمة تعد أحد الوسائل الفاعلة لاستنهاض الهمم لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأشادت بالدور البارز لأكاديمية الفنون في خلق أجيال تسهم بشكل ايجابى في إرساء دعائم التنوير ونشر الوعي، مشيرة إلى سعادتها بالمستوى المتميز لطلاب المعهد والذى يؤكد ثراء المستقبل الابداعى للمجتمع.

وكرم وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة عددا من أساتذة معهد الموسيقى العربية بالاكاديمية لتفانيهم في اعداد اجيال من المبدعين واستمرارهم في اداء رسالتهم اثناء جائحة كورونا وهم الدكتورة نعيمة صادق، الدكتورة خيرية جميل مصطفى جميل، الدكتورة هدى أحمد محمد على، الدكتور محمد قطب عيسي، الدكتور أحمد يوسف الطويل، الدكتورة سالي على طموم، الدكتور احمد سعد أمين، الدكتور محمد عبدالستار عبدالمعطي، الدكتور أحمد محمود عثمان القصبجي، الدكتور ماجد أحمد سرور، الدكتور مدحت عبدالسميع، الدكتورة أميرة أحمد الناصر، الدكتورة منى عبدالغني عباس، مازن دراز وماجدة عويس عبداللطيف كما تم الاحتفال بخريجى معهد الموسيقى العربية دفعتي 2019 و2020 .

كانت الاحتفالية قد تضمنت مجموعة من الأغاني الوطنية التي ألهبت حماس الحضور واعادت للاذهان أجواء معجزة العبور منها بسم الله، عاش اللى قال، لفى البلاد، يا حبيبتي يا مصر، أم البطل، الله ع المستقبل، رايحين، سمينا وعدينا، عظيمة يا مصر، دولا مين، خلى السلاح صاحي، حبايب مصر، يا اغلى اسم في الوجود، مصر أم الدنيا، حلوة بلادى، مصر التي في خاطري، اوبريت الأرض الطيبة والحدود التي شدت بها الفنانة منى عبدالغنى .