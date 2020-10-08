شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم من أحرم منفردا وأثناء صلاته نوى الاقتداء بشخص آخر ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
الحنفية والمالكية يرون أنه إذا أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح.
الشافعية يرون صحة صلاة المأموم الذي اقتدى بالإمام أثناء الصلاة إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر والصلاة المعادة.
الحنابلة فيه روايتان والمذهب على الجواز إذا جمعتهما صلاة واحدة.
وأكد مجمع البحوث الاسلامية أن المسألة من المسائل الخلافية فللسائل أن يأخذ بأي الآراء شاء .
كانت هذه تفاصيل خبر فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.