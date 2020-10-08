شكرا لقرائتكم خبر عن فتوى اليوم.. حكم من صلى منفردا ثم أراد الاقتداء بشخص آخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل ”الخليج 365” تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو : ما حكم من أحرم منفردا وأثناء صلاته نوى الاقتداء بشخص آخر ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الحنفية والمالكية يرون أنه إذا أحرم شخص بالصلاة منفردا ثم وجد إماما فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح.

الشافعية يرون صحة صلاة المأموم الذي اقتدى بالإمام أثناء الصلاة إلا في صلاة الجمعة والصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر والصلاة المعادة.

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الحنابلة فيه روايتان والمذهب على الجواز إذا جمعتهما صلاة واحدة.

وأكد مجمع البحوث الاسلامية أن المسألة من المسائل الخلافية فللسائل أن يأخذ بأي الآراء شاء .