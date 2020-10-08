شكرا لقرائتكم خبر عن قارئ يناشد وزارة الصحة مساعدته لإجراء جراحة لمعاناته من روم فى المخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد القارئ محمود سيد أحمد وزارة الصحة، المقيم فى مجاورة 3 الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 مساعدته على إجراء عملية جراحية حيث يعانى من ورم فى المخ، واستسقاء فى الرأس، ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل مطالبا من وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية له بشكل عاجل.

للتواصل مع القارئ/ 01115597500

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".