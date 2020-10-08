شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تعلن إجراء 2000 عملية متقدمة وذات مهارة ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحتين دقيقتين لمريض بمستشفى السلام ببورسعيد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، لافتة إلى أن العملية الأولى والتى استمرت على مدار 9 ساعات تم خلالها استئصال الورم الخبيث بالفك العلوى ، وتشريح تجريفى بالرقبة لإزالة العقد الليمفاوية السرطانية، لافتة إلى نجاح العملية.

وأضافت فى بيان اليوم، أن العملية الثانية استمرت 11 ساعة، حيث تم إعادة بناء الفك العلوى ومنتصف الوجه للمريض بواسطة رقعة دموية عضلية من عظام الساق ليتم إعادة توصيلها بأوردة وشرايين الرقبة ميكروسكوبيًا.

وكان تشخيص حالة المريض قبل إجراء العملية أنه يعانى من تأثر التنفس وعدم القدرة على البلع نتيجة لوجود ورم متقدم ملحوظ بسقف الحلق ومنتصف الوجه وقاع الجمجمة، مما استدعى إجراء العملية الأولى على الفور، كما كان يعانى من تشوه وظيفى وشكلى ناتج عن استئصال الورم وكان لذلك تبعات نفسية وشكلية على المريض مما استدعى إجراء العملية الثانية.

وتيسيرًا على منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد تقوم مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بإجراء كافة العمليات داخلها ،دون تحميل المنتفعين مشقة الانتقال خارج المحافظة لإجراء العمليات .

فيما أشار بيان الهيئة؛ إلى عدد العمليات الدقيقة والحرجة والمتقدمة التى تم إجرائها بمستشفى السلام بورسعيد فى الفترة من يوليو 2019، وحتى الآن والتى تخطت 2000 عملية متقدمة وذات مهارة؛ كما بلغ إجمالى العمليات التى تم إجرائها خلال تلك الفترة، والتى تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة ومتقدمة وصغرى 10 آلاف عملية.

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وشملت العمليات التى تم إجرائها بالمستشفى تخصصات "القلب والصدر والمخ والأعصاب، والأنف والأذن، والجراحات الميكروسكوبية، العظام، والوجه والفكين، والتجميل" .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السبكى "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل" ، على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها آداة الدولة الرئيسية فى تقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل، تضع على رأس أولوياتها تقديم الرعاية الصحية لمنتفعى المنظومة بأعلى جودة فى أقرب مكان لهم دون الحاجة إلى السفر أو عناء قوائم الانتظار.

ولفت "السبكي" إلى أن العمليتان تم إجرائهما للمريض تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بنسبة مساهمة ٣٠٠جنيه فقط، بينما بلغت تكلفة العمليتين فى القطاع الخاص بحد أدنى 300 ألف جنيه وأقصى 400 ألف جنيه، وهو الأمر الذى يعكس حصول المواطن على الخدمة الطبية المتميزة وبأعلى جودة دون تحمل أعباء مالية على كاهله تحت مظلة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد.

وثمن السبكى، جهود الفريق الطبى بمستشفى السلام بورسعيد، ومؤكدًا على أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة والدقيقة والمستخدثة فى نفس الوقت هى من أهم إنجازات منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن كافة المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتى تضم (31)مركز وصحة أسرة ، (8) مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحى لشامل بالمحافظة ، وبما يحقق الهدف الأول لاستراتيجية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة، والتى تنص على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، وترتكز على المادة (18) من الدستور المصرى الذى ينص على أنه لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.