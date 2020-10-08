شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسى لحصوله على درع العمل التنموى العربى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحصوله على "درع العمل التنموي العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.

وقال رئيس الإنجيلية: "إن حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة فى المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تكاتف الدولة المصرية، وخبرات الحكومة، بجانب قطاع منظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى قدم له "درع العمل التنموى العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها.

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وأكد الرئيس أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم فى إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادى ومسيرة العملية التنموية التى تتم بجهود وموارد مصرية خالصة.