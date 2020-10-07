شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة موارد بشريه لاختيار مديري ووكلاء مدارس بإداراتي قلين وغرب كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجنة الموارد لاختيار مديري ووكلاء مدارس بإدارتى قلين وغرب كفرالشيخ التعليميتين، من بين 40 متقدما.

وتشكلت اللجنة بقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعضوية أحمد الشربيني وكيل النقابة العامة ،ونقيب معلمى كفرالشيخ ،و الدكتور طارق عمارة نائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية، ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور سمير قطب، أستاذ أصول التربية بجامعة كفرالشيخ ،و علاء فوقى محمود، مدير عام التفتيش المالى والادارى بديوان المحافظة ،و بدر حلمى، كبير باحثين قانونيين بالشئون القانونية بالمحافظة ،و إيمان الاودن، مدير عام بالتنظيم والإدارة، وابراهيم خضر ،مدير عام الشؤون المالية والإدارية ،و سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام ،و سعد كامل مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان المديرية ،وأمانة سر محمد عبدالوهاب مدير إدارة تنسيق الوظائف بديوان المديرية،و عبدالفتاح نصار ،و عزت صابر، بإدارة تنسيق الوظائف.

وقالت الدكتورة بثينة كشك إن أعمال اللجنة بدات لاختيار مدراء ووكلاء المدارس لعام 2020 ، وتستمر أعمال اللجنة خلال الأيام المقبلة.