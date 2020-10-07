شكرا لقرائتكم خبر عن ركاب المنيا وبني سويف يناشدون «الوزير» فتح الاشتراكات في «القطار الروسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد أهالي المنيا وبني سويف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بإصدار تعليمات بإدراج القطارات الروسية ضمن اشتراكات الطلبة، بعدما قامت السكة الحديد باستبدال القطارات المميزة الحالية التي يستخدمها طلاب الجامعة والموظفين بالقطار الروسي الذي لا يوجد به اشتراكات أو استثناءات.

وأرسل الركاب برقية عاجلة لوزير النقل حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، الأربعاء، توضح معاناتهم، مشيرين إلى أن «حجم المشكلة التي أصبح فيها الموظفين والطلبة يعد تغيير قطار ١٦٠ المميز القاهرة- الأقصر بقطار ١٦٠ الروسي – القاهرة- الأقصر».

وقال الركاب: «نحن موظفون ونذهب إلى العمل كل يوم من مركز ديرمواس إلى محافظة المنيا في القطار، حيث نستقل صباحا القطار ١٦٥ المميز وفي نهاية اليوم نستقل القطار ١٦٠ المميز، ولكن الان بعد تغيير قطار ١٦٠ المميز بالروسى، وتذكرته 20 جنيها من المنيا إلى ديرمواس، ولا يوجد عليه اشتراكات، فنرجو برجاء التدخل والسماح بالموافقة على عمل اشتراكات، لان اقرب قطار مميز موعده السادسة مساءً».

كانت السكة الحديد قامت بتعديل تركيب قطاري 160/159 القاهرة – الأقصر والعكس اعتبارًا من 2 أكتوبر الجاري من العربات المميزة بعربات روسي.