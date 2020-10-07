شكرا لقرائتكم خبر عن توافد مرشحي البرلمان في بورسعيد على المطرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد عددا من المرشحين لمجلس النواب، وكان في استقبالهم القمص بولا سعد، وكيل المطرانية، ولجنة العلاقات العامة بالمطرانية، والتي يشرف عليها القس بيمن صابر مسؤول لجنة العلاقات العامة.

وقال القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم المطرانية، إن اللجنة خصصت يومين من كل اسبوع لاستقبال المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب، ويتم استقبالهم في قاعة مخصصة بكنيسة الأنبا بيشوي بميدان المنشية.

وأضاف القس بيمن صابر مسؤول العلاقات العامة بالمطرانية أن الكنيسة استقبلت المرشحين حسن عمار وحملته الانتخابية، والحسيني أبوقمر، ونجلة هلال، وسامي الرشيدي، والدكتور أحمد أبوالمجد، والدكتورة أمل عصفور، واللواء مختار السنباري.

وأكد صابر أن المطرانية على مسافة واحدة من كل المرشحين، وأن الكنيسة المصرية وطنية وتحترم الجميع وتدعو أن يولي من يصلح لخدمة الوطن والمواطنين، ولاستكمال شكل الحياة النيابية والتشريعية في الدولة في ظل الديمقراطية التي يكفلها الدستور المصري.