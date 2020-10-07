شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نقيب محامي جنوب الشرقية مُرشح «النواب» عن دائرة الزقازيق متأثرا بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي المستشار حسن الصادق، نقيب محامي جنوب الشرقية، والمرشح لمجلس النواب عن دائرة «الزقازيق والقنايات»، متأثرا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، داخل غرفة عناية العزل بمستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

كان الصادق قد تعرض لحالة إجهاد أثناء حضوره الأسبوع الماضي مُلتقى للتعريف به وببرنامجه الانتخابي، وجرى نقله إلى المستشفى، وبالفحص تبين إيجابية الحالة بفيروس كورونا المستجد، وتم التعامل معه طبيًا حتى توفي مساء الأربعاء.

يذكر أن الصادق كان قد فاز بمقعد نقيب محامي الشرقية 3 مرات، مدتان نقيبًا للشرقية من 2005 حتى 2012 ونقيبًا لجنوب الشرقية خلال الدورة الحالية، فيما نعي محامو الشرقية الفقيد والذي وصفوه بالطيبة وحسن الخلق داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ومن المقرر تشييع الجثمان بقرية أبوطاحون مسقط رأسه عقب الانتهاء من الاجراءات.