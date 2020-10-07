شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يكرم أعضاء مجلس إدارته السابق تقديرا لمجهوداتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ونائبيه السيد عاكف المغربي، وحسام الدين عبدالوهاب اليوم الأربعاء أعضاء مجلس إدارة بنك مصر السابق، حيث تم تكريم كلاً من الدكتورة مايا مرسي، محمود منتصر والدكتورة ريهام مصطفى ومحمد أبوفضل، بالإضافة إلى تكريم مها هبة عنايت الله الرئيس السابق لقطاع الاستراتيجية والتطوير بالبنك عن فترة خدمتها والتي قضت جزء منها بعضوية مجلس الادارة، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي المعين في سبتمبر 2020، ورؤساء قطاعات الأعمال ببنك مصر.

وأشاد محمد الاتربى في إطار الاحتفاء بمسيرة العطاء الحافلة للمُكرّمين، والجهد المبذول خلال فترة عضويتهم بالمجلس والتحاقهم بالبنك، وما نتج عنه من إنجازات وأعمال ذات قيمة وأثر إيجابي على نتائج أعمال بنك مصر على مدار السنوات السابقة.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تكريم هذه القيادات هو دعوة لشباب العاملين بالبنك للاقتداء بالقيادات المكرمة في إخلاصها وتفانيها في عملها، موضحاً أن جزءاً كبيراً من قوة القطاع المصرفي المصري يكمن في قياداته المستنيرة، حيث أن القطاع المصرفي يزخر بالخبرات التي تؤهله للوصول للمكانة المرموقة التي يحظى بها اليوم.

بنك مصر يحتفي بمجلس إدارته السابق

بنك مصر يحتفي بمجلس إدارته السابق

بنك مصر يحتفي بمجلس إدارته السابق

بنك مصر يحتفي بمجلس إدارته السابق

بنك مصر يحتفي بمجلس إدارته السابق