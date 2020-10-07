شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد لنظيره المالي مساندة مصر لبلاده لتجاوز التحديات الراهنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً بنظيره المالي زيني مولدي لتهنئته بمناسبة توليه مؤخراً مهام منصبه الجديد وزيرًا للخارجية في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها برئاسة رئيس الوزراء مختار وان.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ثمّن العلاقات التاريخية الأزلية التي تربط البلدين، مُعرباً عن تطلع مصر إلى أن تُسهم خطوة تشكيل الحكومة الانتقالية في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في مالي، وثقتها في قدرة الحكومة الانتقالية الحالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد بما يُحقق تطلعات الشعب المالي الشقيق.

كما أعرب شكري عن اعتزام مصر تقديم جميع أشكال المساندة لمالي خلال الفترة المقبلة، وبما يُمهد لاستعادة مالي لوضعيتها داخل الاتحاد الأفريقي في أقرب فرصة ممكنة.

كما أكد وزير الخارجية على تطلع مصر لاستمرار تقديم الدعم لمالي لتجاوز التحديات الراهنة التي تواجهها، وبخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب ومجابهة التنظيمات الإرهابية، من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها مصر إلى دول منطقة الساحل فضلاً عن المشاركة المصرية الفاعلة في بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك.

وأعرب شكري عن عزم مصر تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً التزام مصر بمواصلة دورها القائم نحو تدريب الكوادر بدولة مالي، لاستعادة الوضع الأمني في البلاد، خاصة وأن تحقيق الأمن والاستقرار هو السبيل نحو الوصول للتنمية المنشودة وجذب الاستثمارات، والوفاء بمتطلبات الشعب المالي الصديق.

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