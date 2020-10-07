شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع سنتر للدروس الخصوصية في مدينة بورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد غلق وتشميع سناتر الدروس الخصوصية لمخالفتها قرار رئيس مجلس الوزراء المنظم للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، و قامت إدارة الرخص والاشغالات بمجلس المدينة بتشميع شقة بمساكن الحزب الوطني مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين . وفى إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد قامت إدارة الحدائق بالعمل بمدرسة جواد حسنى الابتدائية بتقليم الأشجار وتهذيبها مع قص الهيش والاعشاب الضارة ورفع المخلفات بعد انتهاء الاعمال . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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