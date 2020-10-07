شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 جنيه للغرفة المزدوجة وإقامة شاملة.. انخفاض الإشغالات والأسعار بفنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية بعد ايام قليلة واستعداد الأسر المصرية لبدء العام الدراسي الجديد، شهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينة الغردقة انخفاضا في نسبة الإشغالات، وسط منافسة لجذب أكبر عدد من المصريين للحجز لديها في السياحة الداخلية، من خلال تخفيض الأسعار.

وعرضت الفنادق والقرى السياحية أسعارا مخفضة وحوافز إضافية لجذب أكبر عدد من النزلاء، حيث تراوحت التخفيضات في الحجوزات ما بين 20% و30% من قيمة الغرفة المزدوجة، وذلك بهدف رفع نسبة الإشغالات وتعويض الانخفاض في أعداد السائحين الأجانب.

وانخفضت أسعار الغرف المزدوجة بفنادق الخمس نجوم من 3 آلاف جنيه إلى 1700 جنيه للإقامة الشاملة.

كما انخفضت أسعار الغرف المزدوجة في فنادق الأربعة نجوم من 2000 إلى 1100 جنيه للإقامة الشاملة، كما انخفضت أسعار الحجز بفنادق المناطق المميزة التي تجذب ذوي الدخل المرتفع والمشاهير، بسبب ضعف الإقبال من المصريين وانخفاض السياحة الأجنبية.

وقال سيد الجابري، الخبير السياحي ومدير إحدى المجموعات السياحية الكبرى بالغردقة، إن منتصف أكتوبر هو الشهر الأخير في الإجازة الصيفية بالنسبة للمصريين، وبعدها يبدأ العام الدراسي الجديد، وتسعى إدارة كل فندق وشركة سياحية لتقديم أفضل العروض والتخفيضات في الأسعار لجذب المصريين وتقديم حوافز لهم بإضافة ليلة مجانية على عرض حجز الثلاث ليال أو الحجز مجانا للأطفال أقل من 12 عاما.

وأضاف الجابري أن انخفاض الحركة السياحية الأجنبية وعدم استئاف الرحلات من الأسواق الرئيسية الكبيرة، مثل ألمانيا وبريطانيا وباقي الأسواق الرئيسية، أثر على حجم الإشغالات، وأدى لسعي الفنادق لجذب النزلاء من السياحة الداخلية.

واوضح هشام أحمد، مدير إحدى القرى السياحية، أن العمل بالفنادق بنسبة إشغالات 50% المقررة من مجلس الوزراء، ضمن ضوابط واجراءات مواجهة فيروس "كورونا"، ساهمت في زيادة المنافسة بين الفنادق والقرى السياحية علي أن يتم الحجز لديها بالنسبة كاملة، حتي لا تحدث أي خسائر بين التكلفة والعائد واستمرار عمل الفنادق دون أي أزمات.

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فيما طالب بشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، مسؤولي وزارة السياحة بالاستمرار في أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ علي جودة الخدمات المقدمة للنزلاء بالفنادق والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتحقيق في أي شكاوى من النزلاء.