شكرا لقرائتكم خبر عن تنازل 4 مرشحين للنواب في القليوبيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، بمحكمة بنها الابتدائية، طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالقليوبية من 227 مرشحًا إلى 223 مرشحًا بـ 6 دوائر انتخابية.

وجاءت أسماء المرشحون الذين تقدموا بطلبات للتنازل عن الترشح لمجلس النواب على النحو التالي، محمود عطية حامد مرسى دائرة شبرا الخيمة، وشريف على حسن عليما بدائرة طوح، ومحمد سيد محمد مصطفى دائرة طوح، ومحمد نصر عبدالرازق نصر مدينة دائرة الخانقة، فيما كان قد انسحب نجيب لطفي نجيب فريد دائرة شبرا الخيمة ولم يتم وضعه بالكشوف الانتخابية النهائية.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبري البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد، أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 227 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالي، دائرة شربين القناطر 24 مرشحًا، بينهم سيدة، ودائرة طوح وقها 32 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهي الدائرة الوحيدة التي خلت من تواجد العنصر النسائي في السباق الانتخابي، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانقة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالي عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتُجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردي.

Advertisements